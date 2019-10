Opnieuw tegenslag voor Donald Trump: president moet belastingaangiftes indienen

De boekhouders van Donald Trump moeten de belastingaangiftes van de Amerikaanse president bezorgen aan het Huis van Afgevaardigden. Dat heeft een panel van drie rechters van het federale hof van beroep in Washington DC geoordeeld. Door de beslissing is Trump de controle over zijn financiën kwijt, tenzij het volledige hof de beslissing zou herzien of het Amerikaanse Hooggerechtshof de uitspraak zou vernietigen.

Toen Trump aan de macht kwam, brak hij met de traditie dat de president zijn financiële gegevens publiek maakt, wat al vier decennia de gewoonte is. Nadat de toezichtscommissie van het Huis van Afgevaardigden het boekhoudkantoor van Trump - Mazars - had gedagvaard om inzage te krijgen in de persoonlijke en zakelijke financiële gegevens van de president, startte die laatste in april een procedure op tegen Mazars om dat te verhinderen.

Volgens Trump is er geen enkele “legitieme” reden om de documenten vrij te geven. Een federale rechtbank van eerste aanleg gaf hem echter ongelijk. Nu bevestigde een panel van rechters van het hof van beroep - met twee tegen een - die beslissing. Dat hiermee de kous af is, lijkt echter onwaarschijnlijk. Het voltallige hof van beroep kan de uitspraak nog herzien en Trump kan ook nog aankloppen bij het Hooggerechtshof.

Het gaat overigens niet om de enige zaak tegen Mazars in verband met de vrijgave van de financiële gegevens van Trump. Enkele dagen geleden besliste een lage rechtbank in New York ook nog dat het kantoor Trumps belastinggegevens moet overhandigen aan een openbaar aanklager in Manhattan. Tegen die beslissing ging de president echter in beroep, waarna de vrijgave van de documenten werd opgeschort. In nog een derde zaak probeert ook de commissie Financiën van het Huis de hand te leggen op de financiële gegevens van Trump.

Nu de Democraten een formeel afzettingsonderzoek zijn gestart, is de inzet van de juridische strijd voor de president nog groter geworden. Dat deden ze nadat het staatshoofd tijdens een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski zou hebben gevraagd om een onderzoek te voeren naar gewezen vicepresident Joe Biden en zijn zoon, Hunter. Biden is in de running om de kandidaat te worden voor de Democraten bij de presidentsverkiezingen van 2020.