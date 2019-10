Peperdure rozentuin kaalgevreten, dus laat plantentuin reeën afknallen

Meise -

Jagers hebben een kudde reeën doodgeschoten die de rozentuin in de Plantentuin van Meise heeft kaalgevreten. Een noodzakelijk kwaad, volgens de directie, omdat de groep reeën te groot werd en ook andere planten bedreigde. Maar Gaia is boos en zegt dat er voor de gemakkelijkste oplossing is gekozen. Bovendien, zeggen experts, zal de populatie toch weer snel uitbreiden.