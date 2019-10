Topoverleg over imposant bommenkerkhof in Noordzee

Knokke-Heist - Een honderdtal experts zocht deze week een oplossing voor het ruimen van de 35.000 kilo bommen uit WO I voor de kust van Knokke-Heist. Ten vroegste eind november volgt een publiek rapport met conclusies.

In Brussel verzamelden afgelopen donderdag een honderdtal experts die debatteerden over een oplossing om de 35.000 ton gedumpte munitie uit WO I op de zandbank de zogenaamde Paardenmarkt veilig en efficiënt op te ruimen. De plek ligt ongeveer 1,5 kilometer van de kust van Knokke. Het gaat om gewone en chemische bommen.

Lekkende bommen

In mei raakte bekend dat er kleine hoeveelheden mosterdgas lekken uit het bommenkerkhof, maar een gevaar voor de volksgezondheid is er vooralsnog niet. Er is wel een voortdurend risico op doorroesten of doorscheuren door aanvaringen met de munitie. Dat kan zware gevolgen hebben.

“Op termijn willen we een test laten uitvoeren die moet aantonen op welke innovatieve manier deze stortplaats veilig en tijds- en kostenefficiënt kan worden geruimd”, klinkt het bij Youri Meersschaut van Maritieme Toegang. “Tijdens de test wordt een stuk munitie enkele meters onder de zeebodem zo precies mogelijk gelokaliseerd binnen de ruimere munitiestortplaats. Na opgraving wordt dat stuk overgemaakt aan Defensie.”

De conclusies van het debat worden eind november of begin december publiek gemaakt. “Via een overheidsopdracht moeten we dan de geschikte oplossing ontwikkelen waarmee de beoogde test succesvol kan worden uitgevoerd.”

Het project Opruiming gedumpte oorlogsmunitie in de Noordzee is een samenwerking tussen Maritieme Toegang en Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO). De Vlaamse regering maakt jaarlijks vijf miljoen euro vrij voor dergelijke projecten.