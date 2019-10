Marouane Fellaini laat zijn licht schijnen op de malaise bij ex-club Manchester United en weet waar het fout loopt

Wie de stand in de Premier League bekijkt, moet even zoeken naar Manchester United. De Red Devils staan na acht speeldagen pas twaalfde met negen punten. Pijnlijk voor de fiere topclub. De in januari vertrokken Marouane Fellaini werd door The Telegraph aan de tand gevoeld over zijn ex-club en weet waar het misloopt.

Twee overwinningen, drie gelijke spelen en drie nederlagen. De supporters van Man United zijn niet bepaald in opperste stemming dit seizoen. De 31-jarige Fellaini, die aan zes doelpunten in achttien optredens voor de Chinese nummer vier Shandong Luneng Taishan zit, ziet de club waarvoor hij zes jaar speelde opnieuw zwoegen.

“Ze haalden een van de beste trainers ter wereld binnen met José Mourinho”, verwijst Fellaini naar de aanstelling van de Portugees in de zomer van 2016. “Hij wilde een team bouwen, maar dan zetten ze hem buiten. Het is niet gemakkelijk om in die tijd (Mourinho werd in december 2018 ontslagen, red.) een team te bouwen. Je heb meer tijd nodig. Ik weet niet wat ze gaan doen met Solskjaer, maar om te winnen en jezelf te verbeteren, heb je tijd nodig. Mourinho deed het geweldig in zijn eerste seizoen. Hij maakte het team beter en won prijzen (Europa League en League Cup, red.).”

“Oké, het tweede seizoen was wat moeilijker”, geeft Fellaini toe. “Maar hij probeerde het en deed zijn best voor het team. Daarna werd hij ontslagen.” De Portugees werd dan ook te vroeg de laan uitgestuurd, zo zegt onze landgenoot. “Ja, zeker. Zo’n trainer heeft spelers nodig om zijn filosofie te installeren. Maar na amper 2,5 jaar was het voorbij omdat de resultaten minder waren. Net zoals bij David Moyes en Louis van Gaal. Ze willen precies té snel winnen. Je moet trainers tijd geven en dus niet om de twee jaar wisselen. Man United won alles onder Alex Ferguson, maar dat is niet simpel. Het voetbal is veranderd, de mentaliteit van de spelers is veranderd. Spelers gaan nu meteen naar de kleedkamer en op sociale media. Dat is verkeerd.”

Foto: AFP

“Dat is zijn probleem”

Fellaini geeft Ole Gunnar Solskjaer dan ook krediet. Of toch, een beetje. “Ze hebben daar nu een jonge trainer die jonge spelers wilde. Dan ga je wisselvallig presteren, zo is het nu eenmaal. Natuurlijk heb je een mix nodig, want je hebt ook ervaring nodig om prijzen te pakken. Hij wilde mij niet, net zoals Lukaku en Sanchez. Dat is zijn probleem. Hij heeft de spelers die hij wilde en daar moet hij het mee doen. Ik had een contract getekend onder een van de beste trainers (Mourinho, red.), maar daarna paste ik niet meer in de plannen van de nieuwe coach. Toen was het tijd om te vertrekken en ik heb er geen spijt van.”