Bol.com gaat analoog met Grote Speelgoedboek en brengt papieren brochure uit

Bol.com lijkt wel een stap terug te zetten in de tijd. De webwinkel brengt in de aanloop naar de eindejaarsperiode het Grote Speelgoedboek uit, een brochure van 164 pagina’s met een uitgebreide selectie van het speelgoed dat beschikbaar is op Bol.com. Het boek zal bij alle Vlamingen met kinderen in de bus belanden. Wie geen boek heeft ontvangen, kan ook altijd een exemplaar halen in een filiaal van Delhaize.

“We verkopen nu al tien jaar speelgoed en we merken dat kinderen meer behoefte hebben aan inspiratie”, zegt woordvoerster Tamara Vlootman. “Het boek is eigenlijk de perfecte combinatie van online en offline. Kinderen kunnen in het boek bladeren, het speelgoed dat ze willen uitknippen en in het midden van het boek plakken op een verlanglijstposter. Naast het speelgoed staat ook telkens een QR-code die ouders meteen naar het juiste artikel op Bol.com brengt.”

Volgens de webwinkel past het boek ook binnen een nieuwe speelgoedtrend: ouderwets knutselen en puzzelen. En naast de groeiende populariteit van online gamen zitten ook de bord- en kaartspellen in de lift.