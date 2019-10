Zelfs in Knokke waren ze verbaasd: 2.875.000 euro voor zeldzame Ferrari

Knokke-Heist - In het mondaine Knokke-Heist zijn ze wel iets gewoon, maar op de Bonham’s Sale tijdens de Zoute Grand Prix vrijdagavond vielen toch enkele monden open van verbazing. Een unieke Ferrari 275 GTB Alloy Long-Nose uit 1965 ging er onder de hamer voor een duizelingwekkend bedrag van 2,875 miljoen euro. Over de identiteit van de koper is niets bekend, want men kon ook online of via tussenpersonen bieden.

De Ferrari was het topstuk uit een collectie van bijna vijftig exclusieve auto’s die geveild werden in de tent voor het Albertplein. De auto is een van de meest gezochte wagens uit de topjaren van Ferrari, en dus ook uiterst zeldzaam. Van het bewuste model werden maar zestig exemplaren gemaakt.

De verkoper kocht de Ferrariz zelf in 2014, en liet de wagen voor 250.000 euro restaureren. “Het model, met zijn typisch lange neus en aluminium koetswerk, is een toppunt van elegantie en techniek. Dit wordt ongetwijfeld een van dé blikvangers van de Bonhams Zoute Sale 2019”, klonk het op voorhand bij de organisatie. En of ze gelijk kreeg.