Zeven drugsvondsten op bussen van De Lijn in Pajottenland

Ternat / Affligem / Roosdaal / Liedekerke - Bij een gecoördineerde actie tegen overlast op bussen en rond haltes van De Lijn in het Pajottenland werden vorige week zeven drugsvondsten gedaan. Een reiziger in het bezit van ruim honderd gram marihuana werd aangehouden. Dat meldt de politiezone TARL vrijdag.

De politiezone TARL (Ternat/Affligem/Roosdaal/Liedekerke) hield vorige week vrijdag een controleactie in samenwerking met De Lijn en met hondensteun van de federale politie. De actie kaderde binnen overlastproblemen op bussen en rond haltes van de Vlaamse vervoersmaatschappij in het Pajottenland.

In Roosdaal werden twintig bussen gecontroleerd op de lijnen Ninove-Brussel en Essene-Leerbeek. Bij twee reizigers werd een gebruikershoeveelheid marihuana aangetroffen. De drugshond leidde de politie naar een reiziger met 100,9 gram marihuana. Bij de daaropvolgende huiszoeking werden twee gsm’s en 370 euro in beslag genomen. De betrokkene werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter en onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Hij werd opgesloten in de gevangenis van Sint-Gillis.

In Affligem werden negen bussen gecontroleerd op de lijnen Brussel-Aalst en Essene-Essene. Drie reizigers werden aangetroffen met gebruikershoeveelheden hasj en marihuana. Een andere passagier was in het bezit van 7,43 gram marihuana. Zijn gsm werd in beslag genomen voor verder onderzoek.