Belgische voetbalbond draagt deze zeven scheidsrechters voor bij de FIFA als international

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vrijdag de namen van de zeven Belgische scheidsrechters bekendgemaakt die bij de Wereldvoetbalbond FIFA voorgedragen worden als international. Als hun benoeming wordt goedgekeurd, mogen ze begin 2020 hun FIFA-badge in ontvangst nemen.

Het gaat om dezelfde semiprofessionele scheidsrechters die nu al UEFA- en FIFA-matchen mogen fluiten. Alexandre Boucaut, Nicolas Laforge, Erik Lambrechts, Jonathan Lardot en Lawrence Visser kregen begin 2019 het gezelschap van Nathan Verboomen en Bram Van Driessche, die dit seizoen voor het eerst internationale duels in goede banen mochten leiden.

Bij de assistenten is er één wijziging. Jimmy Cremers wordt niet meer voorgedragen. In zijn plaats kreeg Ruben Wyns (32) een nominatie. Er werden opnieuw tien assistent-scheidsrechters benoemd. Onder de vrouwelijke hoofdscheidsrechters kon Hannelore Onsea niet meer op een voordracht rekenen. In het futsal neemt Jiri Bergs de plek in van Gerd Bylois, en in het beachsoccer maakt Mehdi Sayoud zijn opwachting op internationaal niveau.

Nominaties FIFA-badge:

. Hoofdscheidsrechters (mannen): Nathan Verboomen, Bram Van Driessche, Alexandre Boucaut, Nicolas Laforge, Erik Lambrechts, Jonathan Lardot en Lawrence Visser

. Hoofdscheidsrechters (vrouwen): Lois Otte, Viki De Cremer

. Assistent-scheidsrechters (mannen): Laurent Conotte, Ruben Wyns, Yves De Neve, Karel De Rocker, Jo De Weirdt, Frédéric Godelaine, Florian Lemaire, Kevin Monteny, Thibaud Nijssen, Rien Vanyzere

. Assistent-scheidsrechters (vrouwen): Ella De Vries, Joline Delcroix, Bérengère Pierart, Maria Etienne

. Scheidsrechters Futsal (mannen): Jiri Bergs, Juan Boelen, Stefan Vrijens, Yasin Alageyik

. Scheidsrechters Beach Soccer (mannen): Gary Christien, Emmanuel Vocale, Mehdi Sayoud