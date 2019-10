Bizarre verkeersruzie eindigt in… een schoenengevecht?

Op de N201 bij Amstelveen in Nederland deed er zich wel een heel bizarre verkeersruzie voor. Twee heren kregen het met elkaar aan de stok en grepen hun kans voor het rode licht. Beide partijen stapten uit en begonnen te vechten… met hun schoenen. Na een hevige worsteling kwamen omstaande bestuurders in actie om de twee heethoofden uit elkaar te halen. Hoe dit bizarre gevecht juist is ontstaan, is niet duidelijk.