Hoe zijn eerste slachtoffer seriemoordenaar Stephaan Du Lion in de val lokte: “Ik ging in overlevingsmodus. Ik was ervan overtuigd dat hij me ging vermoorden”

Stephaan Du Lion (55), de man die intussen bekende dat hij tussen 1993 en 1997 vier vrouwen heeft vermoord, was amper 21 toen hij voor de eerste keer veroordeeld werd voor een aanranding. Zijn eerste slachtoffer, de toen 31-jarige Linda Verhoeven kon hem dankzij haar koelbloedigheid in de val lokken. “Ik ging in overlevingsmodus. Ik was ervan overtuigd dat hij me ging vermoorden.”