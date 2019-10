Onderzoek naar moord uit 1993 op Tania heropend: “Nagaan of dit kan gelinkt worden aan seriemoordenaar Du Lion”

Het parket van Antwerpen zal het onderzoek naar de moord op Tania Van Kerkhoven heropenen. Het meisje, 17 jaar oud, werd in 1993 met messteken omgebracht. Er waren ook wurgsporen.

“Uiteraard wordt er gekeken of Stephaan Du Lion aan de moord gelinkt kan worden”, klinkt het op het parket. “Maar we gaan de zaak met een open vizier bekijken. We gaan ons niet toespitsen op één verdachte.”

Van Kerkhoven werd op 17 juli 1993 dood teruggevonden in het Brilschanspark in Berchem. Er waren wurgsporen en ze was doodgestoken maar niet verkracht. Het brommertje waarmee ze de avond voordien naar een fuif in Wommelgem was vertrokken, werd tien kilometer verderop gevonden.

Glazenwasser Stephaan Du Lion (55), vader van drie volwassen kinderen, zit sinds oktober 2018 in de gevangenis nadat zijn DNA gelinkt kon worden aan de moord op de Antwerpse Ariane Mazijn (30) uit 1992. Sindsdien bekende hij ook de moord op Lutgarda Bogaerts (28) in 1993, op Maria Van Den Reeck (46) in 1994 en op Eve Poppe (38) in 1997. Over de moord op Tania Van Kerkhoven is hij nog niet verhoord.

Du Lion bleef tot vorig jaar op vrije voeten. Hij werd opgepakt na een veroordeling in 2015 voor een diefstal bij zijn werkgever. Hij moest toen als veroordeelde DNA afstaan en kon zo gelinkt worden aan de moord op Ariane Mazijn. Op het lichaam van Tania Van Kerkhoven is voor zover geweten geen DNA teruggevonden, wat de oplossing van de zaak bemoeilijkt.

De familie van Tania Van Kerkhoven laat weten blij te zijn dat het onderzoek heropend wordt. “We willen eindelijk weten wie onze dochter vermoord heeft. We wachten hoopvol af.”