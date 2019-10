Student zocht op hoe hij vrienden moest maken en greep meisje bij de arm, maar moet nu wellicht naar gevangenis

Een Britse student is veroordeeld voor aanranding nadat hij op straat een 17-jarig meisje had aangeraakt. De 19-jarige man deed dat naar eigen zeggen omdat hij sociaal wat onbeholpen is en gewoon met het meisje wilde praten, maar zij had dat niet zo ervaren. Binnen een maand weet hij of en hoe lang hij naar de gevangenis moet.

Een verlegen, bange en rare tiener. Onhandig ook. Zo omschreef de 19-jarige Jamie Griffiths, een student aan de universiteit van Oxbridge, zich in de rechtbank. Hij stond daar terecht nadat een meisje van 17 een klacht had ingediend tegen hem voor aanranding. Hij had haar tweemaal aangeraakt op straat, en daar was ze niet blij mee.

Twee aanrakingen

De twee waren elkaar in oktober en november van vorig jaar tweemaal tegen het lijf gelopen. Griffiths stond “naar een hek te staren”, aldus het meisje, toen zij terugkwam van de Engelse les. Ze vond dat raar en versnelde haar pas toen hij zich omdraaide net voor ze bij hem passeerde. Hij greep haar arm vast en riep “stop”. Maar stoppen deed ze niet. Een paar weken later gebeurde het opnieuw. Toen wandelde hij naar haar, raakte haar zij enkele seconden aan en liep dan weg.

“Ik ben in tranen uitgebarsten en heb mijn moeder gebeld”, getuigt ze in Britse media. “Ik heb hem proberen te volgen, maar ik was niet snel genoeg.” De weken erop waren heel moeilijk, zegt ze. “Ik kon me nergens op concentreren, terwijl ik moest studeren voor mijn examens, en ik voelde me zelfs thuis onveilig. Het heeft maanden geduurd voor ik beter was.”

Celstraf wacht

Griffits probeerde zich te verdedigen door te zeggen dat hij sociaal onbeholpen is en gewoon tegen haar wilde praten maar de woorden niet vond. Hij zei dat hij op internet had opgezocht hoe hij vrienden moest maken, maar die tips in de praktijk omzetten bleek moeilijker dan gedacht.

De rechter hechtte geen geloof aan die uitleg. De jongeman is schuldig bevonden aan aanranding. Hij riskeert 10 jaar cel. De straf wordt binnen enkele weken bepaald.