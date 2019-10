VS en China zetten eerste stap naar einde van handelsoorlog

De Verenigde Staten en China zijn het eens geworden over de krijtlijnen van een gedeeltelijk handelsakkoord. Volgende maand al zouden de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping de deal tekenen. Daarin zou China fiks meer Amerikaanse landbouwproducten kopen, maatregelen rond intellectuele eigendom nemen en financiële toegevingen doen. De VS zouden in ruil een tariefverhoging die er zat aan te komen niet doorvoeren.

De twee grootmachten zijn al anderhalf jaar verwikkeld in een handelsoorlog die beide economieën schaadt. Dit akkoord zou de grootste doorbraak betekenen sinds het begin van dat handelsconflict. Het gaat bovendien om een gedeeltelijk akkoord, dat een eerste fase zou zijn van een bredere overeenkomst. In die eerste fase worden een aantal netelige kwesties, zoals Amerikaanse beschuldigingen van diefstal van intellectuele eigendom en klachten rond Chinese industriële subsidies, nog niet opgelost. (jvr)