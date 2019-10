Natte herfst zorgt voor extra veel paddenstoelenpracht

Het valt op hoeveel rode paddenstoelen er dit jaar in de tuinen en bossen groeien. Veel meer dan vorig jaar, toen ze wel een sabbatjaar leken te nemen. “Dat heeft uiteraard alles te maken met de warme zomer en het natte najaar”, zegt Roosmarijn Steeman van Natuurpunt. “Het heeft veel geregend in september en in oktober, de paddenstoelenmaanden bij uitstek. En het is relatief warm gebleven. Beter paddenstoelenweer is er niet.” Vorig jaar was het tijdens de paddenstoelenwandelingen die ze gidst vaak zoeken naar grote exemplaren zoals amanieten, russula’s en melkzwammen. Nu staan de tuinen er vol van.

Vlaanderen telt een vierduizendtal soorten paddenstoelen, waarvan het merendeel geen echte hoed heeft. En ze zijn zeker niet allemaal eetbaar. Maar de blanke champignonparasol die nu overal opduikt is dat wel. Al raadt Steeman het af om ze te plukken en te eten. Zeker voor niet-kenners. “Omdat deze soort verward kan worden met giftige amanieten.”

De paddenstoelen blijven nog tot de eerste vorst staan.(tg)