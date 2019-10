Rookmelder verplicht vanaf 2020, brandweer houdt campagne

In nieuwe woningen of huurwoningen was het al langer verplicht, maar vanaf 1 januari 2020 moet élk huis voorzien zijn van rookmelders. Minstens één per verdieping en volgens Netwerk Brandweer, die nu een campagne start, het liefst ook een toestel met vaste batterij. “Een rookmelder is het meest levensreddende middel bij een brand”, zegt Bert Brugghemans van Netwerk Brandweer. “Rook brengt je in een diepere slaap en zo’n luid alarm wekt je. Na drie minuten kan je niet meer overleven in een kamer vol rook, dus is het belangrijk dat je zo snel mogelijk de woning verlaat.”

Hoewel het verplicht wordt, komen er geen controles of iedereen wel zo’n melder heeft, zegt Brugghemans. “De brandweer zal niet aanbellen om te zien of je een rookmelder hebt. De verplichting is er vooral om mensen aan te sporen om één te hangen.”

Gevolgen voor de brandverzekering zijn er ook niet als je geen toestellen hangt, klinkt het bij Assuralia. “In de courante polis wordt met geen woord over rookmelders gerept. Dat betekent dat de verzekering tussenkomt, ook al hangen er geen of onvoldoende melders.” Brugghemans: “Maar de verplichting komt er niet als pestmaatregel of om mensen op kosten te jagen, wel omdat het veiliger is.”(sir)