Waarom Rode Duivels niet uitkijken naar Kazachstan: alleen ‘Chinees’ Yannick Carrasco vindt verre verplaatsing niet zo erg

Slechts één Rode Duivel stapte gisteren niet tegen zijn zin op het vliegtuig richting Kazachstan: Yannick ­Carrasco. Voor de 26-jarige speler van het Chinese ­Dailian Yifang is het een tussenstop op weg naar zijn club. China ligt 3.000 km verder dan Nur-Sultan in ­Kazachstan, dat op zijn beurt op 5.500 km van België verwijderd is.

1. Zes uur vliegen en vier uur verschil

Slechts tien procent van het immens grote Kazachstan ligt in Europa. Daarom mag het voor WK's en EK's kiezen in welke voorronde het land meespeelt. Op uitdrukkelijk verzoek van de voetbalbond koos het land in 2002 voor Europa. Zo is het nu al de derde keer dat de Duivels met Kazachstan in een groep werden ingedeeld. Dat ­betekent zes uur vliegen (5.500 km) met een Boeing 767 van Astana Air. Er is een uurverschil van vier uur. Als de Duivels morgen om 15 uur de interland spelen, is het al 19 uur in Nur-Sultan.

“Mij deert zo’n reis nauwelijks”, aldus Rode Duivel Yannick ­Carrasco. “Ik ben dat gewoon, hé. Maar ik begrijp dat het voor ploegmaats wat vervelender is. Zij moeten nog terugkeren naar Brussel. Ik kan hopelijk gewoon doorreizen. Het wordt lang en ver. Het uurverschil is ook niet zo leuk. Maar ik ben ervan overtuigd dat we professioneel blijven en er niet te veel gaan over zeuren.”

2. Spelen op kunstgras

De Rode Duivels spelen voor de tweede keer in hun bestaan op kunstgras. De ­eerste keer was in 2010 in... Kazachstan. De Duivels wonnen toen met 0-2 (twee goals Ogunjimi). Met het dak over het stadion kan het morgen op een zaalvoetbalwedstrijd lijken. Kunstgras is in het voordeel van de Aziaten in het elftal van Kazachstan. Dat zijn snelle en behendige spelers, de spelers met een Russische achtergrond zijn steviger en hebben een beter tactisch inzicht.

Foto: Photo News

3. Astana wordt Nur-Sultan

Negen jaar geleden speelden de Rode Duivels in de Kazachse hoofdstad Astana. Morgen spelen de Duivels in dezelfde Astana Arena, maar dan in Nur-Sultan. Toen president Nursultan Nazarbayev besloot af te treden, vond men er in maart van dit jaar niet beter op om de naam van de hoofdstad te veranderen om hem te eren. Na Aqmola, Tselinograd, Akmolinsk en Astana al de vijfde naam voor de kunstmatige stad die in vijftien jaar van 100.000 naar 1 miljoen inwoners werd uitgebouwd.

4. Rijk land, voor sommigen toch

Borat, de film met het ­alterego van de Amerikaanse komiek Sacha Baron Cohen in de hoofdrol, stelde in 2006 Kazachstan voor als een land waar paardenurine de nationale drank is en racisme, prostitutie en incest tot het belangrijkste erfgoed behoren. Klopt niet. Het land is gruwelijk rijk en welstellend. Tien procent van de mondiale olie- en gasproductie komt uit Kazachstan. Maar er is ook nog armoede. Er is bijna 30 jaar na de onafhankelijkheid nog altijd geen sprake van een eerlijke verdeling van geld en middelen.

Foto: Photo News

5. Kouder dan in België

In België wordt het een weekend met temperaturen rond de 20 graden. De Rode Duivels zullen het iets frisser hebben (14 tot 18 graden), maar hebben vooral geluk dat ze hier niet in de winter moeten spelen. In december en januari zakken de temperaturen er tot min 40 graden.