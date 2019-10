Voormalig ref Serge Gumienny haalt zwaar uit: “Waanzinnig hoge lonen voor scheidsrechtersbazen”

De Belgische arbitrage ligt onder vuur. Discussies over beslissingen, discussies over de VAR… Met de Brit David Elleray en de Fransman Bertrand ­Layec zijn er nochtans twee ex-toprefs aangeworven die onze arbitrage naar een hoger niveau moeten stuwen. Alleen werkt dat niet volgens voormalig scheidsrechter Serge Gumienny (foto), die zwaar uithaalt.

“Buitenlandse adviseurs: oké. Maar zij zien België als een leuke bijverdienste, een hobby”, zegt hij. “Ik weet uit zeer goede bron dat Elleray een jaarsalaris van 300.000 euro bruto heeft en Layec 200.000 euro. Waanzinnige bedragen als je weet dat het jaarbudget dat de Pro League investeert in de arbitrage 850.000 euro is. En wat krijgen we ervoor terug? Elleray werkte een half jaar aan een audit en daarin stond vooral dat hij baas werd. Hij promoveerde zichzelf. En ja, fysiek zijn de arbiters wel top, maar na een mindere match moet een ref soms lang wachten op face-to-face-feedback. Elleray geeft 80 procent van zijn feedback via mail.”

Vanuit de scheidsrechterswereld kwam er nog geen commentaar op de uitlatingen van Gumienny.