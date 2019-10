Hoezo vriendenmatchen? Trainer Belhocine krijgt rood bij Charleroi, STVV’er trapt Limbombe van het veld

Een oefenmatch in een zo goed als leeg stadion. Niets op het spel. En toch slaagde Charleroi-coach Karim Belhocine erin om een rode kaart te pakken.

Charleroi won gisteren een ­oefenpot tegen het Franse Valenciennes met 0-5 na goals van Gholizadeh, Tsadjout, Rezaei (2x) en Prior (owngoal). Maar al voor de rust ging Belhocine in discussie met de Franse arbiter, waarop die hem geel toonde. Toen de ref weer het veld opliep en Belhocine bleef razen, volgde een tweede gele kaart en de uitsluiting. Belhocine moest plaatsnemen in de lege tribune achter de dug-out. “Ik was niet akkoord met een fout en riep even”, aldus Belhocine. “De ref ­reageerde wat overdreven, maar ik heb me geëxcuseerd. Als hij die excuses aanvaardt, des te beter. Zo niet, jammer.”

Limbombe geblesseerd

Animo in een oefenwedstrijdje tussen Standard en STVV. Anthony Limbombe had de Rouches met twee goals op voorsprong gebracht, maar werd dan van het veld getrapt door Lee Seung-Woo.

De 21-jarige Zuid-Koreaan van STVV – die in de competitie nog niet meedeed – ging stevig door met een tackle langs achteren en Limbombe verdraaide zijn enkel. De ernst van de blessure is nog niet duidelijk, Lee kwam ervan af met geel. Standard maakt zich zorgen om de flankspeler. Marc Brys, de coach van de Kanaries, kon er ook niet mee lachen en liet dat tegenover Lee blijken bij de rust. “Dat heeft niets met engagement te maken. Dat hoort gewoon niet. Als zo’n blessure één van onze spelers zou overkomen, zou ik daar ook niet mee opgezet zijn.”

Joachim Carcela, het neefje van Mehdi, diepte de score voor de Rouches na de rust nog uit tot 3-0.