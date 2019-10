Londens driesterrenrestaurant verliest in één klap al zijn Michelinsterren

Michelin stelde deze week de Britse editie van zijn culinaire gids voor. Bij het Londense sushirestaurant The Araki moesten ze toch even schrikken toen bleek dat alle drie Michelinsterren hen werden afgenomen.

The Araki is een klein sushirestaurant in de Londense wijk Mayfair, dat in 2014 werd geopend door Mitsuhiro Araki. De Japanner runde eerder al een driesterrenrestaurant in Tokio, dus het kostte hem weinig tijd om dat trucje in Londen nog eens over te doen. Maar het restaurant mag dan wel zijn sterren in sneltempo hebben verzameld, ze werden hen nog sneller ontnomen. The Araki zal volgend jaar immers helemaal niet meer worden opgenomen in de culinaire gids.

Reden voor die snelle teloorgang? Araki zelf is in maart verhuisd naar Hongkong, om daar een nieuw restaurant te openen, en de Michelin-recensenten vonden duidelijk niet dat de keuken van zijn opvolger Marty Lau drie sterren waard is. Een beslissing die de chef-kok maar moeilijk kan begrijpen. Hij noemt het “een schande” dat het restaurant niet langer door Michelin wordt opgenomen.

Lau kwam kort na de opening van het restaurant aan boord en werkte de voorbije vier jaar nauw samen met Araki, zo vertelde hij aan CNN. “Alles wordt nog steeds gedaan zoals hij het me heeft geleerd”, aldus Lau. “Maar we respecteren de beslissing van Michelin en beschouwen het dan maar als een frisse start.” Hij put vertrouwen uit het feit dat trouwe klanten nog steeds blijven komen. “Op het einde van de dag zijn zij het die over ons lot beslissen.”