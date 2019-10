SP.A zet druk op onderhandelingen: “Nu versnellen, anders zonder ons”

SP.A wil dat de federale onderhandelingen in een stroomversnelling worden gebracht. “Anders zullen we niet meer ingaan op de uitnodiging van de preformateurs”, zegt Kamerfractieleidster en onderhandelaar Meryame Kitir zaterdag in een interview met Het Belang van Limburg.

Kitir wil dat er haast wordt gemaakt met de federale formatiegesprekken. Dinsdag duidde koning Filip Rudy Demotte (PS) en Geert Bourgeois (N-VA) aan als preformateurs. Zij moeten uitzoeken of er gesprekken kunnen worden opgestart tussen de N-VA en de PS met het oog op de vorming van een federale regering.

“Ik dring erop aan dat de sense of urgency hoog blijft”, zegt Kitir. “Ons land staat voor grote uitdagingen. Sinds januari zitten we al in lopende zaken. Er zijn heel veel dingen niet meer gebeurd. Als die sense of urgency er niet is, zullen wij niet ingaan op de volgende uitnodiging van de preformateurs. Voor nog eens drie, vier of vijf maanden stilstand passen we.”

Voorlopig is SP.A één van de zes partijen die nog rond de federale onderhandelingstafel zitten, samen met N-VA, PS, MR, CD&V en Open VLD. Mathematisch gezien is er nog altijd één partij overbodig.