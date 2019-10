Voormalig directeur Nationale Bank haalt uit naar Jan Jambon: “Narcistisch, zoals Donald Trump”

Marcia De Wachter, voormalig directeur van de Nationale Bank en huidig gemeenteraadslid voor CD&V in Overijse, heeft in ‘De afspraak op vrijdag’ hard uitgehaald naar kersvers Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). “Een stijl die mij doet denken aan de onproductieve, narcistische stijl van Donald Trump of Boris Johnson.”

Volgens De Wachter, die in het verleden ook werkte op het kabinet van CD&V-premier Wilfried Martens, is er een groot verschil met de huidige regering en de regeringen “van het eind van de twintigste eeuw”. “Waar men vroeger een ploeg maakte, met één stem sprak en een duidelijk project had, is het nu van in het begin een arrogante stijl, een stijl die mij doet denken aan de onproductieve, narcistische stijl van Donald Trump of Boris Johnson.”

De Wachter stak niet weg wie ze precies met die vergelijking bedoelde. “Jambon”, luidde het stellig. “Dat hij niet eens de moeite doet om fatsoenlijk te verdedigen dat hij 300 bladzijden heeft laten opstellen zonder een begroting erbij, dat vind ik een groot teken van wantrouwen. De stijl waarmee hij in zijn kringen zegt: ik ga de begrotingstabellen niet vrijgeven. De manier waarop dat gecommuniceerd wordt… Dat is een communicatiestrategie die geïmiteerd wordt vanuit een aantal landen die autocratische leiders hebben, maar wat mij betreft is dat het tegengestelde van wat nodig is om een ploeg te maken die zich moet oriënteren naar de echte problemen van ons land.”

De Wachter hekelt ook het “voortdurende slecht maken van de tegenpartij”. “Of dat nu noord-zuid is of de andere politieke partijen. Ze kleineren, in een hoek duwen… Kijk naar Boris Johnson, die doet exact hetzelfde.”