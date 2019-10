Politie waarschuwt voor “win een Jeep”-actie op Facebook: “Als het te mooi is om waar te zijn, is het meestal niet waar”

Lommel - De politie van Lommel waarschuwt zaterdag voor een frauduleuze actie op Facebook. De oplichters beweren dat je een Jeep Grand Cherokee SRT kan winnen, maar eigenlijk proberen ze zo aan je persoonsgegevens te komen.

Volgens de Lommelse politie werden in één week tijd al meer dan 25.000 Belgische Facebookgebruikers slachtoffer van de oplichting. “We raden iedereen aan om spoedig zijn of haar wachtwoorden aan te passen en ook alle transacties van de kredietkaart te controleren. Als het te mooi is om waar te zijn, is het meestal niet waar”, zo luidt het.

Een Jeep Grand Cherokee SRT is te koop vanaf 93.300 euro.