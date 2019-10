Twee jonge motorrijders zwaargewond na botsing

Deinze - Twee jonge motorrijders uit Deinze zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 23.30 uur zwaargewond geraakt na een botsing op de Markt.

Het ongeval gebeurde toen een 21-jarige bromfietser de Markt opreed, komende van het Congoplein (fontein) en richting station reed. Volgens getuigen bij de politie reed hij met hoge snelheid. Ter hoogte van het KBC-bankgebouw, in het gedeelte van de Markt waar alleen eenrichtingsverkeer is toegelaten tussen de Tolpoortbrug en de rotonde in het midden van de Markt, kwam de motorrijder in aanrijding met de motor van een 17-jarige bestuurder wiens bromfiets geparkeerd stond aan de bank en die net op dat ogenblik de Markt wilde oprijden.

De klap was zeer hevig en beide motorrijders raakten zwaargewond. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis in Deinze. De 21-jarige jongeman werd achteraf nog naar het Maria-Middelaresziekenhuis overgebracht.

De politie kwam ter plaatse en zal nu dienen uit te maken welke overtredingen zijn begaan. Beide bestuurders legden wel een negatieve ademtest af en waren op het ogenblik van het gebeuren dus niet onder invloed van alcohol.