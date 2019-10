Nederlandse stagiaire ontvoerd, mishandeld, aangerand en van de rotsen gegooid op Curaçao

Een Nederlandse stagiaire is eind augustus aan de dood ontsnapt op Curaçao. De jonge vrouw, die werd ontvoerd, mishandeld, aangerand en tot slot naakt van de rotsen werd gegooid, doet nu haar verhaal. “Ik dacht elk moment dat ik een kogel door mijn kop zou krijgen.”

De stagiaire, nog een tiener, bevond zich zondagavond 25 augustus nog laat op de Caracasbaaiweg, een van de drukste wegen van het eiland. Ze wachtte op een taxi toen er plots een wagen voor haar stopte. Een vrouw, die haar een lift aanbood. “Je moet hier niet ’s nacht alleen zitten, zei ze tegen me. Ze zou me wel naar huis brengen”, zo getuigt de jonge vrouw nu in het Antilliaans Dagblad.

Wat de vrouw niet gezien had, was dat er achteraan in de wagen ook een man zat. Zodra ze was ingestapt, begon die haar te wurgen tot het zwart voor haar ogen werd. Ongeveer een uur later stopt de wagen aan een geldautomaat en wordt de vrouw gedwongen om geld af te halen. “Maar de transactie lukte niet en ik denk dat ze daarom heel boos geworden zijn.” De man blinddoekte haar vervolgens met haar eigen string en bond haar armen en voeten vast, waarna ze weer in de auto gezet werd. “Ik dacht urenlang: dit was het dan. Je bent zo machteloos”, zegt ze.

Verstopt onder de rotsen

De vrouw werd aangerand door de man, terwijl de vrouw foto’s en video’s maakte. En alsof dat nog niet erg genoeg was, werd de stagiaire vervolgens - volledig naakt - van metershoge rotsen naar beneden gegooid. Ze landde eerst op twee andere rotsen, waarna ze in de zee belandde. Ze was versuft, maar slaagde er wel nog in om zich te verstoppen onder de rotsen. “Ze schenen met de zaklamp van hun telefoon naar beneden om te zien of ik dood was.”

Zodra ze dacht dat de kust veilig was, zwom ze naar het dichtstbijzijnde strand. Daar werd ze even later gevonden door een vrouw, die de politie en de hulpdiensten verwittigde. “Ook erna was het nog een levende hel”, zegt ze. “Ik kon niet van het eiland af, moest elke dag naar de politie… Ik kon niet slapen en zag overal die man staan.”

Ondertussen werden de twee daders opgepakt en mocht de vrouw naar Nederland terugkeren.