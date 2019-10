Een zware brand heeft vrijdagnacht het wellnesscomplex Alflex in Ieper volledig verwoest. “De schade is gigantisch, maar gelukkig bleef er niemand overnachten”, zeggen zaakvoerders Jo Flamen (51) en Charlotte Staelens (40).

Het bekende bed- en badhuis Alflex langs de Diksmuidseweg is al enkele jaren een begrip in de regio. Naast verschillende behandelingen zoals voetreflexologie, medische pedicure en massage is er een ook ...