Vrouw vindt geheugenkaart op straat met daarop de beelden van een brutale moord

De politie van Anchorage (Alaska) kreeg eind vorige maand een vreemd telefoontje. Van een vrouw, die beweerde dat ze op straat een geheugenkaart had gevonden, met daarop beelden van een brutale moord. Twee dagen later werd een levenloos vrouwenlichaam gevonden langs de kant van de snelweg.

De vrouw had de geheugenkaart, een klein stukje plastic, allicht nooit opgemerkt ware het niet voor het opmerkelijke opschrift: de ‘Midtown Marriot Moord’. Ze besloot om meteen de politie te verwittigen.

Toen de speurders de inhoud van de kaart controleerden, vonden ze 39 foto’s en 12 video’s terug. Allemaal beelden van een gewelddadige moord op een vrouw. Het slachtoffer was naakt en lag op de vloer van een hotelkamer. Eerst werd ze geslagen en verkracht en vervolgens gewurgd. In een van de video’s horen ze de dader zeggen “dat zijn handen moe worden van het wurgen” om vervolgens zijn rechtervoet op de nek van het slachtoffer te stampen. “Sterf nu eindelijk.”

Op de foto’s is te zien hoe de dode vrouw wordt bedekt met een wit laken en via een parkeerterrein naar een vrachtwagen wordt gebracht.

De meeste opnames werden gemaakt in de vroege ochtenduren van 4 september. De allerlaatste afbeelding, waarop de dode vrouw in een pick-uptruck te zien is, dateert van twee dagen later. De vrouw die de geheugenkaart vond, belde de hulpdiensten op 30 september en op 2 oktober troffen de speurders het lichaam van de vrouw aan langs de Seward Highway, op ongeveer 30 minuten rijden van Anchorage.

Foto: AP

Opgepakt

Ondertussen werd de verdachte geïdentificeerd en opgepakt. Het gaat om Brian Steven Smith, een 48-jarige man die al voor andere delicten bekendstond bij de politie. Hij werd officieel in beschuldiging gesteld van moord. Hij riskeert 99 jaar cel.