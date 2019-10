Brussel gaat strijd aan tegen Airbnb

Brussel - De stad Brussel wil de wildgroei aan illegale Airbnb’s in het stadscentrum indijken en heeft daarvoor een actieplan ontwikkeld. Dat melden burgemeester Philippe Close en schepen Ans Persoons, bevoegd voor Stedenbouw. “We streven ernaar duizend woningen terug op de huurmarkt te brengen tegen het einde van deze legislatuur”, zegt de schepen.

“Airbnb is big business geworden”, klinkt het bij het stadsbestuur. “Maar veelal gaat het over professionelen die hele huizen en appartementsblokken opkopen om ze vervolgens via Airbnb te verhuren. Dat zorgt ervoor dat er in bepaalde wijken steeds minder huurappartementen beschikbaar zijn. Niet alleen stijgen daardoor de huurprijzen, ook het evenwicht tussen bewoners en toeristen gaat verloren.”

Op Airbnb staan er in het Brussels Gewest 7.400 panden te huur, waarvan 2.200 in Brussel zelf. Exact 73 procent van die panden, of 1.600, worden volledig aan Airbnb gewijd, aldus het stadsbestuur.

“De meeste Airbnb-woningen in Brussel zijn illegaal en niet in overeenstemming met de Brusselse ordonnantie op toeristenlogies”, zegt schepen Persoons. “We willen vermijden dat we de weg op gaan van steden als Amsterdam of Parijs, waar de wildgroei aan Airbnb nog veel grotere proporties aanneemt. We willen geen stadscentrum waar alleen nog toeristen logeren.”

Om de strijd met Airbnb aan te gaan, zet de stad in op twee sporen: clandestiene Airbnb’s beboeten, omdat het een stedenbouwkundige inbreuk betreft, of belasten als leegstand. Binnen de dienst die stedenbouwkundige inbreuken sanctioneert, wordt daarvoor een speciale Airbnb-cel opgericht. De focus zal gelegd worden op de meest kwetsbare wijken waar de Airbnb-druk het hoogst is: rond de Grote Markt, de Beurs, Sint-Jacobs, het Sint-Goriksplein en de Dansaertwijk.

“Zo willen we eigenaars onder druk zetten om het pand weer op de reguliere huurmarkt te brengen”, zegt schepen Persoons.