‘Royal rebellion’: harde kern van klimaatjongeren protesteert op Koningsplein (en wil het plein 24 uur bezetten)

Brussel - ‘Extinction rebellion’, de harde kern van de klimaatjongeren, houdt zaterdag hun ‘Royal rebellion’-actie. Vanaf 14 uur wilden ze de tuinen van het Koninklijk Paleis bezetten, maar dat lukte niet en dan hebben ze zich verzameld op het nabijgelegen Koningsplein. Dat willen ze nu minstens 24 uur bezetten om de klimaaturgentie aan te klagen en de politieke overheden aan te zetten tot actie. Vrijdag is een delegatie van de actievoerders wel ontvangen door de kabinetschef van de koning, zo meldt het Paleis.

Extinction Rebellion had opgeroepen tot een bezetting van de tuinen van het koninklijk paleis, om daar deel te nemen aan thematische volksvergaderingen over hoe België moet reageren op de klimaatcrisis. Die koninklijke tuinen bevinden zich echter in de neutrale zone, waar betogingen verboden zijn.

De Brusselse politie had dan ook alles voorzien om een bezetting van de tuinen te verhinderen. Zo werden de uitgangen van het koninklijk park aan de zijde van het Paleizenplein afgesloten en waren heel wat agenten opgetrommeld. Die leidden de actievoerders naar het Koningsplein, waar ze zich verzamelden. Het gaat intussen om enkele honderden mensen.

De organisatoren hebben een via Telegram, een app voor gecodeerde berichten, een kanaal opgezet waarop alle belangrijke aankondigingen over de actie gaan gebeuren. “Als jij of iemand die je kent gearresteerd wordt, bel of stuur dan een bericht naar één van onze ondersteuningsnummers”, luidt het onder meer. “Schrijf deze nummers op je arm of been. Weten wie gearresteerd is helpt ons om ondersteuning te bieden.”

Protest tegen Bolsonaro

‘Extinction rebellion’ is een beweging die bestaat uit radicalere ecologisten die oproepen tot geweldloze acties van burgerlijke ongehoorzaamheid. Onlangs hebben ze zo nog de gevel van de Braziliaanse ambassade beklad met verf, als protest tegen president Bolsonaro en zijn gebrekkige beleid tegen de branden in het Amazonewoud.