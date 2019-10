Zeker vier doden en drie gewonden bij schietpartij in Brooklyn

Bij een schietpartij in een club in het New Yorkse stadsdeel Brooklyn (Verenigde Staten) zijn zaterdagochtend (plaatselijke tijd) zeker vier mannen om het leven gekomen. Drie anderen raakten gewond. Dat meldt de politie.

Vier mannen kwamen om het leven. Volgens de politie waren ze al overleden toen de hulpdiensten toekwamen. Drie andere personen, twee mannen en één vrouw, werden naar het ziekenhuis overgebracht met schotwonden. De vrouw werd geraakt in het been, net als een van de mannen. De andere man heeft een schotwonde in de arm. De verwondingen van die drie zouden wel zeer zwaar, maar niet levensbedreigend zijn.

De schietpartij vond plaats op Utica Avenue. Er zijn vooralsnog geen arrestaties verricht. Over de dader en zijn/haar motief is er nog niets bekend.

.