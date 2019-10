Unicum in medische wereld: baby met 3 benen, 2 penissen en geen anus gered

Russische artsen hebben een baby met drie benen, twee penissen en geen anus gered. Dankzij enkele unieke operaties konden zij het jongetje van zijn extra ledematen afhelpen. “Wij zijn er van overtuigd dat de jongen nu een normaal leven kan leiden”, reageert het departement van Volksgezondheid in Moskou aan de Komsomolskaya Russia.

De röntgenfoto van Foto: Departement van volksgezondheid in Moskou

De artsen merkten al tijdens de routinecontroles van de moeder dat er iets mis was tijdens de zwangerschap. Eerst waren ze ervan overtuigd dat zij een tweeling verwachtte, maar gaandeweg bleek dat één van hen niet volledig aan het ontwikkelen was. Integendeel. Eén van de benen en de penis van de tweelingbroer groeiden aan het andere kind.

Maar zijn moeder wou van geen abortus weten. Zij overtuigde de dokters om het jongetje op de wereld te zetten. In juli 2018 beviel ze dan ook op een natuurlijke wijze van het kind dat aan zijn derde been nog twee hielen had en uiteindelijk ook geen anus bleek te hebben.

Talloze operaties

Meteen na de geboorte moest de baby verschillende operaties ondergaan om ervoor te zorgen dat hij zijn uitwerpselen kwijt kon. Een maand later haalden de artsen van het St. Vladimir Kinderziekenhuis in Moskou het middelste been weg onder leiding van de gerenommeerde professor Yury Sokolov en dokter Evgenia Kartseva. Februari dit jaar konden urologen ook zijn tweede geslachtsdeel en urinewegen weghalen. Een esthetische ingreep bracht uiteindelijk zijn anus op de juiste plaats.

Gelukkig

Ondertussen is de jongen een jaar en twee maanden oud. De artsen en het Russische departement van volksgezondheid komt dan ook naar buiten met het succesverhaal. “Hij stelt het goed en kan ondertussen ook wandelen. Hij verschilt bijna niet van een normaal geboren kind. Het is een nieuwsgierig jongetje en hij is heel gelukkig”, sluit de persdienst van het departement van volksgezondheid af in Moskou.