Familie van Théo Hayez is overtuigd: “Dit is zijn pet”

De pet die op 7 juli gevonden werd in de buurt van Tallows Beach, is die van de vermiste Théo Hayez. Daar is de familie van de jonge Belg nu zeker van.

Er werd een DNA-onderzoek uitgevoerd op de pet. De resultaten daarvan werden voorlopig nog niet vrijgegeven, maar de familie is zeker: het is de pet van Théo. Volgens de familie is de pet die gevonden werd van exact hetzelfde model, heeft ze exact dezelfde kleur en heeft ze ook op exact dezelfde plaats een kras. “Bovendien werd de pet ook gevonden op de plaats waar het laatste GPS-signaal van Théo werd opgevangen”, zegt de familie op Facebook.

Duikers zochten eerder al in het water nabij Tallow Beach naar de verdwenen Belg.

Théo Hayez (18) uit Overijse was al 8 maanden op rondreis in Australië toen hij er verdween. Dat gebeurde in de buurt van Byron Bay. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de jongeman. Hij zou begin juni terugkeren naar België. Het signaal van zijn telefoon werd de dag nadien opgepikt bij de vuurtoren van Byron Bay.