Confronterende transformatie: moeder toont wat heroïne in zeven maanden tijd deed met haar zoon

Een moeder uit een klein stadje in de Amerikaanse staat Missouri heeft uit pure wanhoop foto’s van haar aan heroïne verslaafde zoon gedeeld op Facebook. Zo wil Jennifer Salfen-Tracy anderen waarschuwen voor de verwoestende werking van de harddrug.

In zeven maanden tijd zag ze haar stevige, van gezondheid blakende zoon Cody veranderen in een uitgemergeld wrak. Dat niet alleen: Cody is nu dakloos en zwerft rond in Las Vegas.

Jennifer zegt dat het plaatsen van de foto’s ook haar pijn doet, maar besloot toch tot actie over te gaan. “Dit is niet alleen een probleem voor mijn familie, maar voor bijna iedereen die een verslaafde in zijn naaste omgeving heeft”, legt ze uit.

Inmiddels gaat de post viraal en is het verhaal al 53.000 keer gedeeld. Maar van haar zoon heeft ze al weken niets gehoord. “Horen dat het zo slecht met hem gaat is heel erg, maar het is nog veel erger als je niets hoort”, besluit ze.