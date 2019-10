In 330 Vlaamse straten volgen de bewoners met een kleine camera voortaan nauwgezet de snelheid van alle auto’s die er passeren. “Burgers hebben nu een drukkings­middel in handen voor veiliger verkeer.”

“Kijk, die auto rijdt nu toch veel te snel? Of niet?”, vraagt Elke Franchois (38) voor haar huis in de Platte Lostraat in Kessel-Lo. De klok heeft 17 uur geslagen, de avondspits trekt door de straat. ...