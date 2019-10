Italië als tweede land geplaatst voor EK, Spanje viert nieuwe recordinternational maar laat in extremis punten liggen

De Rode Duivels komen pas zondag in actie in Kazachstan, maar elders in Europa werd er op zaterdagavond wel internationaal voetbal gespeeld. Spanje leek op weg naar winst, maar slikte in extremis nog een late tegengoal bij Noorwegen. Het werd 1-1. Spanje heeft met Sergio Ramos wel een nieuwe recordinternational. In groep J won Italië in eigen huis van Griekenland, waardoor ze ongeslagen blijven en net als de Rode Duivels al zeker zijn van deelname aan het EK.

Foto: REUTERS

Het zag er lange tijd goed uit voor Spanje, want in de tweede helft scoorde Saul op aangeven van Sergio Busquets vrijwel meteen de 0-1. Het leek dus met de drie punten weg te trekken uit Oslo, tot doelman Kepa Arrizabalaga in de 93ste minuut een penalty weggaf. Het cadeautje werd dankbaar in ontvangst genomen door de Noren: Joshua King miste niet, waardoor het alsnog 1-1 werd. Toch is er een kleine reden tot feest bij Spanje: Sergio Ramos speelde zijn 168ste wedstrijd vooren verbeterde daarmee het Spaanse record van Iker Casillas.

In de tweede wedstrijd in groep F had Zweden zoals verwacht geen problemen met Malta. Het werd 0-4 na goals van Marcus Danielson, Sebastian Larsson (twee, waaronder één strafschop) en Andrei Agius (eigen doelpunt). Ook Roemenië won met duidelijke cijfers bij de Faeröer, maar dat ging verrassend lastig: George Puscas scoorde de 0-1 pas in minuut 74. Nadien werd het nog 0-3 dankzij Mitrita en Keserü.

Zweden (14 punten) en Roemenië (13 punten) blijven na hun zeges hard in duel om de tweede plek in groep F. Spanje leidt met 19 punten. Noorwegen is vierde met 10 punten en doet ook nog volop mee om een rechtstreeks EK-ticket. Malta (3 punten) en de Faeröer (0 punten) zijn al uitgeschakeld.

Foto: EPA-EFE

Bij Italië ging het aanvankelijk helemaal niet van een leien dakje tegen het nabijgelegen Griekenland. De Squadra Azzurra had meer dan een uur en een penalty van Jorginho nodig om op voorsprong te komen. Bernardeschi stelde na 78 minuten orde op zaken. Door de zege zijn de Italianen nu wel als tweede land zeker van deelname aan de eindronde van het EK.

Eerder op de dag had Bosnië-Herzegovina al voor een verrassende uitslag gezorgd in groep J. Het pakte de scalp van nummer twee Finland, en hoe: het werd maar liefst 4-1. Hajrovic bracht de thuisploeg op voorsprong, na twee goals van Miralem Pjanic (waaronder één penalty) werd het zowaar 3-0. Standard-speler Gojko Cimirot gaf de assist voor de derde goal. Hodzic dikte verder aan tot 4-0. Pohjanpalo zorgde tien minuten voor affluiten nog voor de Finse eerredder.

De zware nederlaag van de Finnen bood een uitgelezen kans voor niemand minder dan het kleine Armenië, maar de Oost-Europeanen verkwanselden hun kans om op de gedeelde tweede plaats te komen. Armenië geraakte immers niet voorbij het pietluttige Liechtenstein. Barseghyan had de bezoekers nochtans op voorsprong gebracht in de eerste helft, maar Yanik Frick scoorde na 72 minuten plots de gelijkmaker voor Liechtenstein. Er vielen nadien geen doelpunten meer in hoofdstad Vaduz, waardoor Liechtenstein haar tweede opeenvolgende gelijkspel pakte in deze EK-kwalificatiecampagne.

Italië is, zoals eerder gezegd, met 21 op 21 nu ook zeker van deelname aan het EK. Voor het tweede rechtstreekse EK-ticket in groep J gaat het tussen Finland (12 punten), Armenië (10) en Bosnië-Herzegovina (10). Voor Griekenland (5) en Liechtenstein (2) is dat ticket buiten bereik.

Eerder op de dag waren er ook twee wedstrijden gepland in groep D. Denemarken won de belangrijke wedstrijd tegen Zwitserland met het kleinste verschil: Yussuf Poulsen maakte in minuut 84 het enige doelpunt van de partij (1-0). Door die zege komt Denemarken mee aan de leiding met Ierland, dat op een scoreloos gelijkspel bleef steken op bezoek bij Georgië (0-0).