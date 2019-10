“Ik zeg het tegen iedereen in het universum: er zijn geen limieten”

Neem een loopband in een Vlaams fitnesscentrum. Wie echt eens zot wil doen, zet de snelheid na een loopsessie al eens voor de grap op maximum: 20 km/u. Wedden dat we collectief binnen de twintig seconden van de loopband tuimelen? Wel, de Keniaan Kipchoge liep zaterdagochtend 21,1 km/u, en dat 42,195 km aan een stuk. Goed voor een eindtijd van 1 uur 59 minuten en 40 seconden. Kipchoge is zo de eerste man in de geschiedenis die ooit onder de twee uur een marathon beëindigt.

Zoiets is gerust als fabelachtig te beschouwen. “Ik wil overal ter wereld mensen inspireren. Ik ben extreem gelukkig nu en heb maar één boodschap voor iedereen in dit universum: er zijn geen limieten”, zei hij net na zijn zegetocht in het Weense Prater Park, waar hij in de armen vloog van vrouw Grace, zijn begeleiders en in de lucht werd gezwierd door zijn 41 (!) hazen. In Wenen én in Kenia ging het dak eraf.

Onklopbaar

Volgens Kipchoge zet dit de poort wagenwijd open naar nog meer atleten die de magische barrière van sub 2 uur zullen doorbreken. Maar dat is volgens specialisten eerder sympathieke pr-praat. Kipchoge, huidig wereldrecordhouder, olympisch kampioen én winnaar van tien van de elf marathons waar hij aan deelnam, is simpelweg de beste marathonloper aller tijden. Zo goed als onklopbaar op dit ogenblik. Ter vergelijking: de beste tijd ooit gelopen door een landgenoot is die van Bashir Abdi, eerder dit jaar, net boven 2 uur 7 minuten. 443 seconden verschil, maar in marathonland een eeuwigheid.

Kipchoge liep steevast met vijf ‘hazen’ voor hem in V-formatie, en twee achter hem, om de zuchtjes wind op te vangen. AP

Technologie, marketing en genen

De stunt van wereldformaat kwam er gisterochtend in de Oostenrijkse hoofdstad na een uitgekiend (marketing)plan. De poging was maandenlang, neen jarenlang, tot in de puntjes voorbereid. In willekeurige volgorde van belangrijkheid: een nieuwe wonderschoen van Nike die 4 procent voordeel zou opleveren; testen in de windtunnel met Belgisch wetenschapper Bert Blocken; een revolutionaire loopstrategie (met telkens vijf hazen voor Kipchoge en twee achter hem in een Y-formatie om de zuchtjes wind op te vangen); een elektrische wagen met groene laserstraal die het ideale looptempo aangeeft; meer dan tienduizend enthousiaste fans langs de kant van de weg; perfecte weersomstandigheden (met dank aan vijf verschillende weerstations die berekenden wanneer de luchtvochtigheid optimaal was en de wind zo goed als afwezig); Britse chemiereus INEOS die kosten noch moeite spaarde om het event optimaal te commercialiseren; een kaarsrecht afgezet parcours van 9,7 kilometer; een nieuwe sportdrank; jarenlange ochtendlijke trainingsarbeid in de heuvels rond geboorteplek Kapsisiywa en een 34-jarige Keniaan – 52 kg droog aan de haak – met een stel wonderbenen. Kipchoge, die in zijn laatste kilometer nog tien extra seconden sneller ging, leek zelfs nog overschot te hebben.

“Strafste moment uit sportgeschiedenis”

Resultaat: (ietwat groteske) vergelijkingen op sociale media met de historische maanlanding, de eerste historische keer op de top van de Mount Everest, het wereldrecord van Usain Bolt op de 100 meter en ga zo maar door. Aan superlatieven geen gebrek, ook al focusten critici de voorbije week op het “maakbare” van dit record dat niet gehomologeerd wordt wegens geen officiële wedstrijd. “Dit is het strafste moment uit de sportgeschiedenis”, schreef voormalig wereldkampioen Mark Cavendish op Instagram. Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome stond langs het parcours verwonderd te filmen. “Is dit echt aan het gebeuren?”, zag je hem denken. Wederzijds respect onder sportkampioenen.

Duizenden Kenianen volgden de wereldrecordpoging op grote schermen. AFP

Kleine man, grote held

In de Keniaanse hoofdstad Nairobi brak een volksfeest uit nadat Kipchoge na 1 uur 59 minuten en 40 seconden de finishlijn overschreed. De kleine man van 1,67 meter krijgt er straks, als het vliegtuig landt, de grootst mogelijke eer. Hij keert zo snel mogelijk terug naar Kenia, zei hij aan de finish. Terug naar zijn familie, terug naar de rode gravel waarop hij als kind dagelijks drie kilometer heen en drie kilometer terug liep naar zijn schooltje.