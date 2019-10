Axel Witsel (30) mocht donderdag tegen San Marino niet meespelen. De speler van Borussia Dortmund werd rust gegund. Tegen Kazachstan is hij er wel bij. Met een nieuwe compagnon: Dennis Praet.

Axel Witsel is de eerste naam die de bondscoach altijd op het bord zet. Hij is het verlengstuk van de trainer op het veld. Dat was onder Marc Wilmots zo en onder Roberto Martinez niet anders. Toch werd ...