Hard Rock Hotel in aanbouw stort in: minstens twee doden, meerdere gewonden

Een Hard Rock Hotel in aanbouw in het Amerikaanse New Orleans is zaterdag ingestort. Daarbij vielen minstens twee doden, bevestigt burgemeester LaToya Cantrell. Eén persoon is nog vermist, minstens twintig anderen raakten gewond.

Het hotel in aanbouw, in het centrum van de stad, moest normaal gezien volgende lente de deuren openen en telde al minstens acht verdiepingen. In totaal zouden er 350 kamers komen. Op videobeelden is te zien hoe tijdens de constructiewerken eerst het dak instort en later ook een deel van de voorzijde de straat opvalt. Met een enorme stofwolk tot gevolg. Enkele autobestuurder wisten maar net te ontsnappen.

WATCH: Incredible video captures the moment the construction site for the Hard Rock Hotel in downtown New Orleans collapsed. (Video: Michael Dalle) pic.twitter.com/lmt4RGThNw — 10News WTSP (@10NewsWTSP) 12 oktober 2019

Tijdens de instorting bevonden zich ongeveer 45 bouwvakkers in het gebouw, zo meldt een collega. De oorzaak van de instorting is voorlopig nog niet bekend. Op dit moment is het nog te gevaarlijk om in het puin te zoeken naar de vermiste persoon. Ook naburige gebouwen werden ontruimd. “Het framewerk van het gebouw zou stabiel zijn, maar wordt nog altijd niet ondersteund waardoor het nog altijd te gevaarlijk is”, aldus Cantrell. “Aan buurtbewoners wordt dan ook gevraagd de omgeving voorlopig te vermijden.”

Matt Worges zag het gebouw instorten. “Het is moeilijk te omschrijven”, zegt hij. “Het leek alsof het beton gewoon van het dak naar beneden begon te glijden.”

Foto: AP

Het nieuwe hotel en casino werd gebouwd op de hoek van Rampart Street en Canal Street, een brede boulevard net buiten het beroemde French Quarter van de stad. Een zone vol restaurants, hotels en winkels.

Foto: AP