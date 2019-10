Nu al 19 doden na doortocht van tyfoon Hagibis in Japan

Het dodental na de doortocht van de tyfoon Hagibis in Japan blijft oplopen. Zeker 19 mensen kwamen om het leven, zo berichtten lokale media zondag. Er zijn ook een 12-tal vermisten en meer dan 140 mensen raakten gewond.

Hagibis was de krachtigste tyfoon in decennia die Japan over zich kreeg. De orkaan kwam zaterdag aan land op het schiereiland Izu, om later op de dag over de regio van de hoofdstad Tokio te razen. De recordhoeveelheid regen ging gepaard met overstromingen en grondverschuivingen. In grote delen van Japan zijn er reddingsoperaties bezig.