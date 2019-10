Man (67) schiet vier buren dood terwijl die aan avondmaal bezig zijn

Een 67-jarige man uit de Amerikaanse stad Chicago heeft zaterdag vier van zijn buren doodgeschoten, terwijl die aan hun avondmaal bezig waren. In een andere woning in hetzelfde appartementsgebouw schoot hij vervolgens een vrouw neer die levensgevaarlijk gewond raakte, zo meldt de politie.

De dodelijke slachtoffers zijn drie mannen en een vrouw. Feit is dat de dader zich niet met geweld een toegang verschafte tot hun woning. Of zij de deur voor hem opendeden, moet nog worden uitgeklaard.

De man is opgepakt. Over zijn motief is er nog geen duidelijkheid. De schutter zou wel gekend zijn voor agressief gedrag en een gebrek aan zelfcontrole, zo schreef de Chicago Times onder aanhaling van de autoriteiten.