Rode Duivels hopen vanmiddag perfect rapport te behouden met onuitgegeven elftal, op kunstgras

De Rode Duivels werken vanmiddag (om 15u Belgische tijd) in en tegen Kazachstan hun achtste EK-kwalificatie-interland af. De manschappen van bondscoach Roberto Martinez verzekerden zich donderdag met een 9-0 zege tegen San Marino al van de kwalificatie. Het duel in Nur-Sultan is er zo enkel één voor de eer.

De Rode Duivels tellen na zeven speeldagen het maximum van 21 punten. Met in november nog een uitwedstrijd in Rusland en een thuisduel tegen Cyprus is een historische 30/30 een realistisch objectief voor de Duivels.

In vergelijking met de eenrichtingsmatch tegen San Marino zullen Romelu Lukaku en Youri Tielemans alvast niet aantreden. Beide spelers bleven, net als de zieke Leander Dendoncker, in België. Lukaku is nog maar net hersteld van een lichte blessure, Tielemans werd vrijdag voor de tweede keer vader. Thomas Meunier en Dennis Praet worden in de basis verwacht. Hoogstwaarschijnlijk mag ook Axel Witsel zijn terugkeer in het elftal vieren. Voorin lijkt Michy Batshuayi de logische vervanger van Lukaku.

De vermoedelijke elf:

Kazachstan kan na de 1-2 nederlaag donderdag tegen Cyprus geen aanspraak meer maken op rechtstreekse kwalificatie. Yan Vorogovskiy (Beerschot) is achterin bij de Kazakken een vaste pion. Verder is Baktiyar Zaynutdinov (Rostov) de enige speler die niet in de eigen Kazachse competitie actief is.