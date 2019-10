Ecuadoraanse president Moreno beschuldigt ambtsgenoot Maduro en voorganger Correa ervan geweld in Quito te sturen

De Ecuadoraanse president Lenin Moreno heeft zaterdag zijn voorganger Rafael Correa, die in België woont, en zijn Venezolaanse ambtgenoot Nicolas Maduro er de schuld van gegeven dat de hoofdstad Quito geteisterd wordt door gewelddadig protest tegen zijn bewind. Moreno deed de uitspraken na aanvallen zaterdag op de media en op een overheidsgebouw.

“Obscure krachten, gelieerd aan de georganiseerde politieke delinquentie en geleid door Correa en Maduro, hebben dit ongeziene geweld veroorzaakt. Ze spelen onder een hoedje met het narcoterrorisme, criminele bendes en gewelddadige buitenlanders”, aldus de president op televisie.

Het sociaal protest, dat al aan zijn elfde dag toe is, ontstond na de aankondiging van hervormingen. Die waren noodzakelijk voor een lening van het Internationaal Muntfonds (IMF). De Ecuadoraanse regering en de inheemse beweging zullen zondag een eerste ontmoeting hebben in Quito, deelden de Verenigde Naties en de Bischoppenconferentie mee.

Het is niet de eerste keer dat Moreno Maduro en Correa beschuldigt van het stoken van onrust. Correa heeft die aantijgingen al weerlegd in een video, die hij vanuit België op Twitter verspreidde. Hij verwijt Moreno een dictator te zijn die zijn tegenstanders brutaal onderdrukt. Moreno was in het verleden nog de vicepresident van Correa, maar distantieerde zich later van zijn voorganger en betichtte hem van corruptie.