Families van ISIS-strijders tijdens gevechten in Syrië ontsnapt uit kamp waar ook tientallen Belgen zitten

Er zijn families van leden van terreurgroep Islamitische Staat (ISIS) ontsnapt uit een vluchtelingenkamp in de buurt van waar Koerdische en Turkse troepen elkaar bekampen in het noordoosten van Syrië. Dat melden Koerdische bronnen. In het kamp zaten ook tientallen vluchtelingen met een Belgische link.

“De aanval op het vluchtelingenkamp van Ain Issa (ten noorden van Raqqa) betekent opnieuw steun voor de terreurorganisatie Islamitische Staat”, aldus de Koerdische bronnen.

Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, een organisatie die de burgeroorlog in Syrië monitort, wisten zo’n 100 mensen te ontsnappen uit het kamp. Het zou gaan om aan ISIS-gelinkte vrouwen en hun kinderen. Volgens directeur Rami Abdulrahman, die bronnen binnen het kamp citeert, heerst er momenteel “anarchie” in Ain Issa.

De Koerdische autoriteiten waren al een paar dagen bezig met de ontruiming van het kamp. Onder de 13.000 vluchtelingen die er zaten, zouden zich naar schatting ook 785 familieleden van ISIS-strijders bevinden. In het kamp zaten ook meerdere vluchtelingen met een Belgische link. Volgens cijfers van Child Focus zitten er een kleine veertig Belgische kinderen in de drie gevangenenkampen van Al Hol, Al Roj en Ain Issa.

VUB-professor Gerrit Loots trok afgelopen zomer naar de drie kampen in Syrië. Zijn doel was om de kinderen naar België terug te halen. “Alleen hier kunnen ze de juiste verzorging krijgen. Alle kinderen zijn verzwakt. Er zijn ook weeskinderen die alleen in de kampen zitten. Het liefst zou ik ze allemaal naar België brengen”, zo verklaarde hij eerder in deze krant.

Syrische Koerden heroveren grensstad

Ondertussen meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten ook dat de Syrische Koerden het grensstadje Ras al-Ain hebben heroverd op het Turkse leger. Een dag eerder had Turkije geclaimd dat het Ras al-Ain had veroverd bij zijn invasie in het noordoosten van Syrië.

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), een militaire coalitie onder leiding van de Koerden, kreeg opnieuw controle over het grootste deel van Ras al-Ain bij een tegenaanval tegen de Turkse troepen en hun bondgenoten. In het kamp van de Turken vielen zeker zeventien doden, bij de SDF vier, zegt het Observatorium.

Gevechten in Ras al-Ain. Foto: AFP

Strategisch belang

Turkije lanceerde zijn invasie woensdag. De militaire operatie is volgens Turkije gericht tegen Koerdische milities en extremisten van terreurbeweging ISIS. Ras al-Ain ligt op een belangrijke bevoorradings- en transportroute tussen de stedelijke centra van Tell Abyad in het westen en Kamishli in het oosten. Die centra worden gecontroleerd door SDF-troepen.

De SDF en de geallieerde milities zijn gelinkt aan de verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK), die een opstand in Turkije leidt. De Turkse invasie kan rekenen op afwijzende reacties in de Arabische en Westerse wereld. Niet alleen dreigt terreurgroep ISIS te herrijzen, er dreigt ook een diepe humanitaire crisis te ontstaan.

Zeker 130.000 bewoners zijn op de vlucht geslagen voor het geweld, zegt een VN-agentschap. De watervoorraad in de noordoostelijke stad al-Hassakeh en omgeving slinkt in sneltempo, zegt het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken van de VN.