Zes personen bevangen door CO na keukenbrand in Sint-Jans-Molenbeek

Sint-Jans-Molenbeek - In de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek zijn in de nacht van zaterdag op zondag zes personen bevangen geraakt door koolstofmonoxide. Oorzaak van de intoxicatie was een keukenbrand die eerder op de avond gewoed had en door de bewoners zelf geblust was. Dat meldt de Brusselse brandweer.

De hulpdiensten werden zaterdagnacht rond 0.30 uur opgeroepen naar de Korenbeekstraat in Sint-Jans-Molenbeek omdat een bejaarde vrouw zich daar onwel voelde. De vrouw lijdt aan een chronische ziekte en haar familieleden vreesden dat ze een aanval van die ziekte kreeg.

“Maar eenmaal in de woning ging de CO-melder van de ambulanciers meteen af en toonde een CO-niveau van 2, wat wijst op een hoge concentratie”, zegt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer. “Meteen werden verschillende ziekenwagens en een MUG-team in bijstand geroepen. De bejaarde vrouw was er erg aan toe en werd onder begeleiding van de MUG-arts overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de vijf andere familieleden moesten naar het ziekenhuis gebracht worden.”

Keukenbrand

De oorzaak van de CO-intoxicatie lag bij een kleine keukenbrand die eerder op de avond had gewoed. Een pan had daar vuur gevat en het vuur was door de bewoners zelf geblust. Die hadden nadien nagelaten de woning te verluchten, zodat ze de de hele verdere avond de CO van de brand hadden ingeademd.

“We willen de bevolking nogmaals wijzen op het gevaar van CO”, aldus de brandweerwoordvoerder, “En erop aandringen dat iedereen zijn verwarmingsinstallatie laat onderhouden door een erkend technicus, zijn schoorstenen laat vegen en rookafvoer laat nakijken, en zorgt voor een natuurlijke ventilatie.”