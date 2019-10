Horrortackle en vooral reactie van dader zorgt voor ophef in Nederland: “Ik zou het zo weer doen”

De derby tussen IJsselmeervogels en SV Spakenburg in de Nederlandse tweede divisie (derde klasse) zorgt voor de nodige ophef in Nederland. Niet zozeer door de uitslag (een simpele 2-2) maar wel door de donkerrode kaart van bezoeker Argjend Selimi, en dan vooral zijn reactie daarop.

Selimi haalde bij een counter zijn tegenstander onderuit maar niets minder dan een horrortackle. Of er toen iets misging in zijn bovenkamer, wilde de interviewer achteraf weten. Maar op schuldbesef moest hij niet rekenen, integendeel.

“Ik wilde gewoon die aanval eruit halen”, klonk het met een brede glimlach. “De actie zelf was niet echt slim maar ik zou het zo weer doen, eerlijk gezegd. (...) Ik haalde niet echt door om hem te blesseren: het was meer om hem te vegen, zeg maar, en niet echt om hem dood te trappen of te blesseren. (...) Het ziet er heftig uit maar ik ga hier echt niet verliezen, dat staat vast. (...) Hij was woedend op me en ik heb nog op hem gewacht: als hij wil komen, komt hij maar af.”

Het interview ontlokte - uiteraard - heel wat reacties. De ene vond het schandalig en ongehoord op een voetbalveld, de andere loofde dan weer zijn over-mijn-lijk-mentaliteit...