Jongeman steekt zijn beste vriendin en huisgenoot dood: “Ik was aan het slaapwandelen”

“Ik herinner me er niets meer van. Ik was de hele tijd aan het slaapwandelen.” Dat was de verdediging van een 26-jarige jongeman uit West Palm Beach (Florida) die twee jaar geleden zijn 21-jarige huisgenote om het leven bracht met een mes. De rechter geloofde het verhaal echter niet en veroordeelde de man tot levenslang.

De 21-jarige Brooke Preston werd eind maart 2017 doodgestoken met een mes. De dader gaf zichzelf meteen aan bij de politie. Het bleek haar toen 24-jarige huisgenoot en beste vriend Randy Herman te zijn.

Brooke Preston, haar zus Jordan en Randy Herman hadden samen school gelopen in Wyalusing (Pennsylvania) en waren erna samen verhuisd naar Florida. De eerste zes maanden waren ze de beste vrienden. In 2017 begon Brooke echter een relatie met iemand uit thuishaven Pennsylvania en omdat ze er ook werk had gevonden, zou ze begin dat jaar gaan verhuizen. Ergens in maart normaal gezien, zo vertelde ze aan haar zus en Randy.

After about five hours of deliberations, a 12-person jury found Randy Herman Jr. guilty of first degree murder in the fatal stabbing of Brooke Preston in 2017. Herman's defense attorneys say he was sleepwalking when he stabbed the 21-year-old more than 20 times. pic.twitter.com/U4IbzMRzVM — Hannah Winston (@hannahwinston) 8 mei 2019

Avondje stappen

Op vrijdag 24 maart ging ze nog eens samen op stap met Randy, om afscheid te nemen. Normaal gezien zou ze nog bij Randy in het appartement overnachten, maar trok na het avondje stappen uiteindelijk naar een andere vriend. “Omdat Randy zich dronken en raar gedroeg.”

De volgende ochtend ging ze nog eens bij Randy langs om wat van haar spullen op te pikken. Om negen uur belde Randy in paniek naar de hulpdiensten. “Er is iemand vermoord”, zei hij. “Stuur de politie alstublieft. Ik heb het gedaan. Het spijt me.”

Toen de agenten arriveerden, zagen ze Randy buiten zitten, bedekt met bloed. Hij had een snijwonde in zijn hand en krabwonden op zijn borst. Hij vertelde de agenten dat ze naar binnen moesten gaan, dat er iemand zwaargewond was.

De muren waren besmeurd met bloed en de agenten troffen ook een jachtmes aan op de grond. Onder een laken vonden ze het lichaam van Brooke. Ze was meer dan twintig keer gestoken, in haar maag, haar rug en haar keel. Wat was er gebeurd? In hechtenis verklaarde Randy dat hij haar spullen zoals gepland had teruggegeven en dat hij haar een allerlaatste keer had geknuffeld en ze vervolgens afscheid hadden genomen. Ze was vertrokken en hij was terug naar bed gegaan om verder te slapen. Zijn volgende herinnering, zo beweerde hij, was van hemzelf, besmeurd in bloed en Brooke die dood op de grond lag. Hij bekende dat hij de enige persoon in de woning was en dat hij het wel gedaan moest hebben. Maar hij had er een uitleg voor: hij had het al slaapwandelend gedaan.

Dat deed hij wel vaker, al zijn hele leven. Volgens hem kan het dan ook niet anders dat hij Brooke tijdens zijn slaap heeft doodgestoken en dat hij daarom geen herinnering heeft van de feiten. Hij wilde haar niet dood, zo herhaalde hij ondertussen al meermaals.

Experts in discussie

Het is zeker niet de eerste keer dat slaapwandelen als verdediging in de rechtbank wordt opgevoerd. In 2015 werd Joseph Mitchell nog onschuldig bevonden voor het doden van zijn vierjarig zoontje tijdens het slaapwandelen. In 1999 gad Scott Falater dezelfde verklaring voor de moord op zijn vrouw, maar hij werd wel schuldig bevonden.

Op het proces tegen Randy Herman werden meerdere experts opgevoerd, maar die raakten het niet eens. Volgens een forensische psychiater was het niet mogelijk om al slapend iemand meermaals te steken en was er veeleer sprake van een seksueel motief. Een andere expert sprak dat tegen en zei dat het wel degelijk mogelijk was al slaapwandelend te doden.

Uiteindelijk werd Randy Herman, 26 intussen, veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord.