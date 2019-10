Dronken reiziger slaat incheckbalie kort en klein nadat hij vlucht mist

Een onbekende man heeft op de luchthaven in Moskou zijn vlucht gemist doordat hij te lang in de bar had gezeten. Dronken en kwaad sloeg hij vervolgens de incheckbalie aan diggelen. Het duurde niet lang voor enkele beveiligingsagenten hem kwamen halen. De woordvoerder van de luchthaven liet achteraf nog weten dat de politie de man gearresteerd heeft. Hij wordt verdacht van vandalisme, het verstoren van de openbare orde en het vernielen van apparatuur.