Mama bevalt van baby van bijna zes kilogram: “Mijn kleine sumoworstelaar”

Een Australische moeder is deze week bevallen van een baby van bijna zes kilogram. “Mijn kleine sumoworstelaar, mijn kleine Remi”, zegt Emma Millar trots aan de plaatselijke kranten.

“Iedereen was in shock.” Dat vertelt Emma Millar aan de plaatselijke krant de Illawarra Mercury. De vroedvrouwen, de dokters en ook haar partner Daniel wisten niet wat ze zagen, toen ze naar de weegschaal onder hun pasgeboren kindje keken: de teller stond op 5,88 kilogram.

“Ik dacht wel dat ze wat zwaarder zou zijn, omdat ik zwangerschapsdiabetes had gehad. Maar het was nog niet eens de datum waarop ik was uitgerekend en toch was ze al zo zwaar.”

Nutteloze voorbereidingen

Omdat haar water te vroeg gebroken was, kwam het kindje na 38 weken en 2 dagen op de wereld dankzij een keizersnede. “Al goed, want stel je voor dat ik haar op een natuurlijke manier had moeten uitpersen. Dat had ik echt niet aangekund”, reageert ze. Nu herstelt ze van de bevalling, maar ze moet wel oppassen, want ze mag niet meer opheffen dan… zes kilogram.

Dat niet alleen, ook heel veel voorbereidingen blijken totaal nutteloos te zijn. “Alle kleedjes die we voor haar hebben gekocht zijn te klein”, zegt de kersverse mama. Om nog maar te zwijgen van de grootte van het bedje.

Ongewoon

Baby’s zijn niet opmerkelijk zwaarder in Australië, Remi haar gewicht is wel degelijk bijzonder daar. Het gemiddelde gewicht is er 3,3 kilogram. Slechts 1,2 procent van de pasgeboren kindjes wegen meer dan 4,5 kilogram, zo schrijft The Advocate AU.

Wereldrecords sneuvelen er nog niet. De zwaarste baby ooit was immers 10,2 kilogram. De Italiaanse moeder Carmelina Fedele beviel in 1955 van dat kindje via de natuurlijke weg.