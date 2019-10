Brexitplan van Boris Johnson is duurder dan dat van Theresa May

De Brexitvoorstellen van de Britse premier Boris Johnson hebben een grotere negatieve impact op de Britse economie dan die van zijn voorganger Theresa May. Dat concludeert het onafhankelijke onderzoeksbureau ‘The UK in a changing Europe’.

May slaagde er niet in haar plannen door het Britse parlement te loodsen en trad daarop af, waarna Johnson het stokje overnam. Hij is een Brexithardliner en gaat er prat op het Verenigd Koninkrijk linksom of rechtsom uit de Europese Unie te halen. Afgelopen week kwam hij met een voorstel voor uittredingsafspraken dat op gematigd optimisme kon rekenen in sommige kringen.

De hogere kosten van het plan van Johnson zitten hem erin dat zijn idee geen voorstellen voor een gelijk speelveld heeft en geen of beperkte vrijhandel mogelijk maakt met de EU na de Brexit. Het Johnson-plan komt daardoor neer op een daling van 7 procent van het bruto nationaal product per hoofd van de bevolking in tien jaar, vergeleken met in de EU blijven. Dat zou bij de plannen van May 5,5 procent zijn. Een no-deal Brexit is nog duurder en komt neer op een daling van 8,7 procent.