Theo Francken: “EU moet toetredingsproces Turkije stopzetten”

Europa moet de geldstroom voor het toetredingsproces van Turkije droogleggen. Dat zegt Kamerlid Theo Francken (N-VA), die ons land momenteel vertegenwoordigt op de bijeenkomst van het NAVO-parlement.

Francken is de Belgische delegatieleider bij de Parlementaire Assemblee van de NAVO. Die buigt zich in Londen onder meer over de situatie in Syrië, waar Turkije de Koerdische strijders bombardeert.

“Ik heb de Turkse vertegenwoordiger hier al ondervraagd over het dreigement van president Erdogan om miljoenen vluchtelingen naar Europa te sturen”, zegt Francken. “Ik heb hem gezegd dat dat geen taal is van een bondgenoot, maar van een vijand. Hij nuanceerde de uitspraak van Erdogan. Ze zou niet letterlijk te nemen zijn.”

“Ook in staat tot aanslagen”

Volgens Francken komt er wel degelijk een veiligheidsprobleem op ons af. Volgens de Koerden zijn er immers al familieleden van leden van terreurbeweging Islamitische Staat (ISIS) in geslaagd om uit een kamp voor ontheemden te vluchten in het noorden van Syrië. “Het gaat dan misschien maar om vrouwen van Syriëstrijders, maar we hebben al gezien dat die ook in staat zijn om aanslagen te plegen”, zegt hij. In België moet er volgens de N-VA’er zo snel mogelijke een nieuwe dreigingsanalyse komen.

In Europa wil het Kamerlid ijveren voor een stopzetting van de toetredingsprocedure van Turkije. “Daarvoor wordt elk jaar 600 miljoen euro uitgetrokken. Daar werd vorig jaar al 66 miljoen van bevroren, maar de geldstroom moet volledig worden stopgezet. Turkije zal toch nooit kunnen toetreden.”