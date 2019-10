Jingle Bells in oktober: familie verplaatst Kerstmis om te kunnen vieren met ongeneeslijk zieke mama van zeven kinderen

Versierde kerstbomen, lieve kaartjes, alombekende muziekdeuntjes: het is Kerstmis bij de familie van Helen Robinson (46). In oktober, inderdaad. Niet omdat de zeven kinderen in huis de pakjes al willen uitpakken, maar wel omdat het gezin echt niet langer kan wachten. Mama Helen, die eerder al borstkanker overwon, blijkt nu een ongeneeslijke agressieve vorm van longkanker te hebben.

Helen. Foto: Facebook

De zeven kinderen en echtgenoot Steven zijn druk in de weer om de ziekenhuiskamer van Helen op de palliatieve dienst om te toveren in een gezellige plek om kerst te vieren. Alles om toch nog één keer met hun gezin kerst te kunnen vieren. Want 25 december haalt hun mama wellicht niet.

Het verdict van de artsen was immers hard. Een jaar geleden was de familie nog door het dolle heen, toen het leek alsof mama Helen haar strijd tegen borstkanker had overwonnen. Maar nu valt er bitter weinig te lachen: de kanker is terug en heeft zich in een mum van tijd verspreid over haar longen.

“Help ons”

“Het nieuws maakt me kapot. We zijn al samen sinds onze schooljaren. We zijn al dertig jaar getrouwd. Helen was de beste moeder voor onze kinderen ooit. En ze is het soort persoon die alles doet wat in haar macht ligt om anderen te helpen. Ze is de liefde van mijn leven”, zegt Stephen op een GoFundMe-pagina.

Maar alles is razendsnel in een neerwaartse spiraal beland. Helen kan amper nog wandelen, en is ze heel vaak misselijk. “Alsjeblief, help ons”, smeekt de man dan ook. “Helen haar tijd zit er bijna op. Het is een kwestie van enkele weken. Help me om haar het afscheid te geven dat ze verdient. Help me om het voor mijn kinderen zo draaglijker te maken. Help me om haar te zeggen dat ze geen stress moet hebben, dat alles geregeld is.”

De laatste Kerstmis

Ellie (13), Sophie (10) en Jessica (8). Foto: GoFundMe

Vier van hun kinderen zijn volwassen, maar de jongste meisjes zijn nog maar 13, 10 en 8 jaar. Zij kozen voor Kerstmis, dat was iets wat ze nog enorm graag met hun mama wilden doen. Of dat het nu op 25 december of in het midden van oktober is: ze willen de dag van warmte, van familie, van verbondenheid nog één keer beleven.

Dus springen talloze mensen nu in de bres om hun (financieel) te steunen.